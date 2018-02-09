Сложный пожар на пятиэтажке удалось потушить

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера в Мурманске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Володарского.

Напомним, 8 февраля в 13.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, ул. Володарского, 10. На место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения. Было эвакуировано 8 человек и 2 человека спасено. Только 9 февраля около 2 часов ночи пожар был локализован. Огнеборцы проводили разборку и проливку деревянных конструкций здания старой постройки.

Сегодня только к 6 часам утра он был полностью ликвидирован. Всего для ликвидации возгорания было задействовано 93 человека личного состава, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России - 52 специалиста, 15 единиц спецтехники.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян, сообщил, что во время ликвидации пожара были эвакуированы 8 человек. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Пострадало 8 квартир, жильцы размещены в пунктах временного проживания.