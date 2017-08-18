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Мурманская область. Арктика18.08.17 13:30

Случайная знакомая после приятного вечера обокрала хозяина квартиры на 65 тысяч рублей

В полицию города Североморска с заявлением о краже из его квартиры имущества стоимостью 65 тысяч рублей обратился 33-летний житель. По его словам, случайную знакомую, которую пригласил в гости, он подозревает в краже дорогостоящего мобильного телефона и планшетного компьютера.

На место происшествия в квартиру по улице Северная застава выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и установили, что женщина действительно может быть причастна к совершению кражи путем свободного доступа. Хозяин квартиры распивал вместе с нею спиртные напитки. Почувствовав себя плохо, он проводил знакомую за дверь, однако замок запереть забыл.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающую, ранее судимую за хищение имущества жительницу Североморска 1986 года рождения, которая не раз попадала в поле зрения органов внутренних дел.

Позже подозреваемая призналась в содеянном и раскрыла обстоятельства совершения преступления. После того, как мужчина уснул, женщина вернулась. Она осмотрела квартиру в поисках ценных вещей и, помимо планшета, заметила телефон «Айфон», с помощью которого спящий хозяин квартиры слушал музыку. Отсоединив наушники и забрав гаджет, злоумышленница ушла.

Похищенное женщина успела реализовать, однако оно было обнаружено и изъято полицейскими в результате оперативной работы. Вещи возвращены законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. 

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