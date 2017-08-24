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Мурманская область. Арктика24.08.17 14:44

Случайная знакомая после вечеринки украла у гостеприимного хозяина квартиры деньги и паспорт

В полицию города Колы обратился мужчина с заявлением о краже из его квартиры денег и документов. По его словам, в пропавшем кошельке находилось свыше 30 тысяч рублей, вмести с ним исчезли паспорт и водительское удостоверение.

На место происшествия в квартиру по проспекту Защитников Заполярья выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили у северянина, что накануне он пригласил в дом случайную знакомую, с которой распивал спиртные напитки. Мужчина уснул и момент, когда женщина ушла, не помнит. Придя в себя, он тут же обнаружил пропажу.

Получив необходимую информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающую ранее судимую за кражу мурманчанку 1971 года рождения. Она позже призналась в том, что из корыстных побуждений похитила жилет потерпевшего, в карманах которого лежал кошелёк и документы. Деньги злоумышленница решила потратить на личные нужды, а паспорт и удостоверение на право вождения транспортом - позже продать самому потерпевшему за несколько тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ, по факту похищения документов возбуждено уголовное дело в соответствии по ч.2 ст.325 УК РФ. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде нескольких лет лишения.  Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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Последние комментарии

Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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