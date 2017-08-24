Случайная знакомая после вечеринки украла у гостеприимного хозяина квартиры деньги и паспорт

В полицию города Колы обратился мужчина с заявлением о краже из его квартиры денег и документов. По его словам, в пропавшем кошельке находилось свыше 30 тысяч рублей, вмести с ним исчезли паспорт и водительское удостоверение.

На место происшествия в квартиру по проспекту Защитников Заполярья выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили у северянина, что накануне он пригласил в дом случайную знакомую, с которой распивал спиртные напитки. Мужчина уснул и момент, когда женщина ушла, не помнит. Придя в себя, он тут же обнаружил пропажу.

Получив необходимую информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающую ранее судимую за кражу мурманчанку 1971 года рождения. Она позже призналась в том, что из корыстных побуждений похитила жилет потерпевшего, в карманах которого лежал кошелёк и документы. Деньги злоумышленница решила потратить на личные нужды, а паспорт и удостоверение на право вождения транспортом - позже продать самому потерпевшему за несколько тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ, по факту похищения документов возбуждено уголовное дело в соответствии по ч.2 ст.325 УК РФ. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде нескольких лет лишения. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.