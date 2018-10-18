«Слушай сердцем»: волонтерский отряд АО «ММТП» провёл праздник спорта и добра

В минувшие выходные в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся праздник спорта и добра «Слушай сердцем». Организатором мероприятия выступил Волонтерский отряд Мурманского морского торгового порта при поддержке администрации предприятия.

«Слушай сердцем» - это не только спортивный праздник, посвященный популяризации здорового образа жизни. Главной целью организаторов было привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, судьбе Арсения Драчука. Мальчик с рождения страдает от недугов, которые лишили его возможности слышать окружающий мир, и нуждается в дорогостоящей операции.

Программа праздника, ведущими которого выступили Артем Моисеев и Михаил Жуланов (творческое объединение «Madrid»), была насыщена яркими событиями и встречами, в их числе: мастер-классы от цветочной сети «Флоранж» и центра помощи «Колыбель», выступления таких творческих коллективов, как студия этнических барабанов «Drum-tam-tam», ансамбли «Антураж», «Русские потешки», хореографический ансамбль «Лада», молодежное объединение «Gust life» и аниматорская группа «АБВ».

Поддержать Арсения пришли футбольные команды крупнейших предприятий города – АО «ММТП», АО «РЖД» и ПАО «Сбербанк». Между ними состоялся турнир, в котором спортсмены продемонстрировали красивый футбол. А маленькие беговелисты клуба «Северный ветерок» провели показательный заезд. Также в рамках праздника прошла handmade-ярмарка, вырученные средства от которой были переданы на лечение Арсения. Ее проведение стало возможным благодаря мурманским мастерам и мастерицам, безвозмездно предоставившим свои работы.

По итогам праздника «Слушай сердцем» было собрано порядка 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что сумма средств в масштабах общей стоимости операции небольшая, она приблизила Арсения на один шаг к своей мечте.

Организаторы праздника выражают благодарность всем мурманчанам, которые откликнулись на их приглашение: работникам предприятий, членам спортивных команд, волонтерам, сотрудникам и учащимся гимназии № 8.