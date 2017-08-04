Служащие морского отряда Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ 28 лет на страже правопорядка

В Мурманске в морском отряде Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ прошли торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине сформирования воинской части.

Со знаменательным событием воинский коллектив поздравил врио командира отряда подполковник Владислав Анисимов, представители Управления Росгвардии по Мурманской области, а также настоятель храма Пресвятой Богородицы протоиерей отец Сергий.

После торжественного митинга подполковник Владислав Анисимов вручил отличившимся военнослужащим почётные грамоты и ценные подарки.

За 28 лет существования морского отряда Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ его военнослужащие задержали более 25 тысяч нарушителей общественного порядка, изъяли десятки единиц огнестрельного и холодного оружия, более 1 тысячи незаконных орудий лова морепродуктов, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.