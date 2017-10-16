Служба, открытая людям

С 9 по 14 октября во всех подразделениях специального управления ФПС № 48 МЧС России во всех ЗАТО Мурманской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию специальной пожарной охраны МЧС России.

На праздниках присутствовали руководители ЗАТО, Мурманской областной Думы, Краснознаменного Северного флота, руководство главного управления МЧС России по Мурманской области, представители охраняемых объектов и организаций жизнеобеспечения. Более 80 сотрудников спецуправления № 48 были награждены ведомственными наградами, поощрены руководителями охраняемых объектов и органов местного самоуправления.