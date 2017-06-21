Службе РЭБ Северного флота – 60 лет

Сегодня исполняется 60 лет со дня образования службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота.

21 июня 1957 года в составе оперативного управления штаба Северного флота была сформирована группа радиопротиводействия и маскировки, которая спустя три года была преобразована в 9-й отдел оперативного управления, а в дальнейшем – в службу РЭБ. Первым начальником этой структуры стал выпускник Военно-морской академии капитан 2 ранга Аполлон Шумаков. Под его руководством началось становление и развитие органов управления РЭБ на Северном флоте, создание специальных береговых частей радиоэлектронной борьбы, предназначенных для подавления радиосвязи в целях обеспечения действий сил флота в море. Так, были созданы отдельный радиобатальон и радиотехническая радиогруппа, на базе которой в 1979 году был сформирован отдельный узел технического контроля.

В 1990-е годы начато перевооружение новой специальной техникой береговых частей и освоение её личным составом. Был сформирован первый в ВМФ отдельный батальон РЭБ, на вооружении которого находилась современная техника для подавления космических систем управления силами противника. Активно шло освоение новой техники радиоэлектронной борьбы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомных ракетных крейсеров, подводных лодок.

С 2000-х годов начали регулярно проводиться специальные учения по радиоэлектронной борьбе, возобновились полевые выходы специалистов подразделений РЭБ. В это же время в ВВС Северного флота снова стали проводиться учебные полёты с комплексным применением авиационных средств РЭБ, в ходе которых уточнялись их боевые возможности, совершенствовались приёмы и способы боевого применения. Началась интенсивная работа по разработке и оснащению кораблей и частей ВМФ новыми образцами средств радиоэлектронной борьбы. Офицерам службы и подразделений радиоэлектронной борьбы Северного флота в 2006 году было доверено принять участие в данных мероприятиях по вводу в строй перспективного программно-технического комплекса управления силами и средствами РЭБ.

Сегодня служба радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота является органом военного управления и имеет в непосредственном подчинении отдельный центр РЭБ, который считается одной из лучших береговых частей Северного флота. Также по специальности службе подчинены ряд подразделений радиоэлектронной борьбы объединений, соединений, кораблей и частей флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в повседневной боевой учёбе специалисты службы и подразделений РЭБ Северного флота совершенствуют свои навыки, учатся качественно эксплуатировать и применять современную технику, которая находится на вооружении. Основные их усилия направлены на отработку различных мероприятий боевой подготовки. Одной из приоритетных задач является анализ радиоэлектронной обстановки в районах, где ведётся боевая учёба сил флота, а также противодействовие техническим средствам разведки потенциального противника.