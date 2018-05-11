В торжественной церемонии, которая прошла у причала мурманского морвокзала, принял участие депутат регионального парламента Михаил Ильиных.

- В настоящее время экипаж корабля достойно выполняет задачи по защите экономических интересов России в Белом море, демонстрируя высокую выучку и исключительный профессионализм, - отметил Михаил Ильиных. - Теперь службу по охране северных морских границ России будет нести «Беломорье».

Этот корабль прибыл из порта Калининграда в пункт постоянного базирования Мурманск в 2009 году. Он представляет собой современный и универсальный корабль, в котором воплощены все передовые достижения отечественной науки и техники.

Парламентарий пожелал экипажу крепкого здоровья, счастья, благополучия, а кораблю -спокойного плаванья.