Служебная собака помогла обнаружить наркотик в тайнике

На таможенном посту «Борисоглебск» в ходе таможенного контроля в салоне автобуса, следовавшего на выезд за пределы России, в тканевой обивке одного из сидений последнего ряда было обнаружено вещество тёмного цвета. В проведении таможенного контроля участвовал кинолог со служебной собакой, которая и обозначила тайник с веществом.

Вещество изъято. Среди пассажиров автобуса – членов сменного экипажа морского судна - подозреваемый владелец находки не был установлен.

В результате назначенной химической экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашиш массой 6,6 грамма.

По данному факту Мурманской таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,…в значительном размере), ответственность за которое может достигать лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.