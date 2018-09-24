Служебная собака учуяла незадекларированный рыбаками товар

В ходе таможенного контроля рыболовного судна на отход из порта Мурманск в каютах трёх членов экипажа были обнаружены 166 пачек сигарет, не предъявленных к таможенному контролю. На борту судна работал таможенный кинолог со служебной собакой, которая и учуяла в ящиках и шкафах табачные изделия.

Владельцы обнаруженных сигарет заявили о своём сопровождаемом багаже в декларации о личных вещах экипажа судна, в которой также указали сигареты в количестве двести штук (десять пачек) у каждого. Пассажирскую таможенную декларацию не заполняли и не подавали, о наличии товаров – сигарет, подлежащих письменному декларированию, не заявляли. В своих письменных объяснениях члены экипажа указали, что сигареты вывозили для личного пользования, о том, что сигареты в количестве более двухсот штук (десять пачек) при вывозе с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не относятся к товарам для личного пользования и подлежат декларированию, не знали.

Как передаёт Мурманская таможня, по желанию каждого из членов экипажа, табачные изделия из числа обнаруженных в рамках таможенного контроля в количестве, не превышающем установленные нормы беспошлинного вывоза – двести сигарет, были выпущены каждому из них в свободное обращение в установленном законодательством порядке. Остальные сигареты в количестве 2720 штук (136 пачек) изъяты.

Мурманской таможней возбуждены три дела об административных правонарушениях.