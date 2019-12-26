Служебное жильё - северянам

Три человека, среди которых работники войсковой части, МФЦ и полиции, получили служебное жильё. Очередникам по договорам социального найма распределены восемь жилых помещений, два из них были в плачевном состоянии, поэтому из муниципального бюджета выделены деньги на их ремонт. На ул. Инженерной,7, работы завершены. Как рассказал подрядчик ИП Эдуард Маричев, заменены сантехника и дверные проемы, постелен линолеум, покрашен потолок, стены квартиры оклеены обоями, а ванная и санузел облагорожены панелями.

- Я осматривал квартиру в прошлую пятницу, ещё ничего не было сделано. Ребята молодцы, буквально за четыре дня все успели, - делится впечатлениями квартиросъемщик Виталий Чуприн. - Квартира отличная, чистая, как новая. Заезжать планирую после новогодних праздников, хочу кое-что доделать для себя.

В следующем году сможет заселиться в однушку и семья Лемякиных. Рабочие к ремонту их квартиры на ул.Гаджиева, 7, только приступили.

- Мы стоим в очереди с 2017 года. Я очень рада, что получаем квартиру, пусть и небольшую, однокомнатную, - рассказывает Виктория Лемякина. - Осмотреть само помещение еще не удалось, сказали, что оно в плохом состоянии, и пообещали сделать косметический ремонт. Предлагали другую, уже отремонтированную квартиру, но мы решили подождать, пока будет готова эта, на Гаджиева, 7. Мне понравилось ее месторасположение, рядом с домом есть остановка, школа, магазин. Надеюсь, что после Нового года уже въедем и начнем обустраиваться.

Как рассказал директор ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев, в этом году за счёт средств муниципального бюджета запланировано отремонтировать восемь квартир. Большая часть выполнена, в работе остались три. Учитывая скорость, с которой трудятся подрядчики, ремонт закончится в конце этого - начале следующего года.

- Ни при одном руководителе ЗАТО столько денежных средств из бюджета на ремонт брошенных квартир не выделялось. Сейчас это происходит регулярно, мы уже который год ремонтируем квартиры и сдаем их по договорам социального найма, - отметила начальник отдела администрации по распределению жилой площади и переселению Елена Николаенко. - Также напоминаю, что те, кто получает жилье по договору социального найма, может его тут же приватизировать и распоряжаться им по своему усмотрению.

Вручение документов на жильё состоялось 25 декабря в Североморском многофункциональном центре. И здесь отметили еще одну приятную новость: наш МФЦ победил в региональном конкурсе «Лучший МФЦ Мурманской области 2019». Владимир Евменьков поздравил коллектив учреждения с очередным достижением и вручил памятные подарки.