Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области

№ 1 01.03.18 07:42 - ФунтиК Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России, которое состоялось на этой неделе: «Сегодня могу с уверенностью сказать, что принятые Министерством меры позволили заметно снизить уровень криминальных проявлений в стране.

За последние пять лет сократилось общее количество преступлений, в том числе почти на четверть - тяжких и особо тяжких. Значительно меньше стало убийств - более чем на четверть, разбоев - сократились более чем на пятьдесят с лишним процентов, грабежей, краж, а также ряда других опасных деяний.

Но главным и самым объективным критерием оценки для нас является мнение граждан. По данным независимых исследовательских центров, наблюдается устойчивая тенденция роста доверия к сотрудникам полиции...»

Лелейте надежды, уверуйте в то, чего быть не может!