Мурманская область. Арктика01.03.18 07:15
Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Представитель МВД России Ирины Волк подтвердила информацию, что в отношении руководства УМВД по Мурманской области, а это, прежде всего, генерал майор Игорь Баталов, будут проведены тщательные служебные проверки.
Поводом послужил специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ» телеканала «Арктик-ТВ», который рассказывает о распределении премий и должностей среди приближенных сотрудников и о «заказных» делах, о которых сообщают бывшие сотрудники УМВД России по Мурманской области
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 101.03.18 07:42 - ФунтиКДля злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России, которое состоялось на этой неделе: «Сегодня могу с уверенностью сказать, что принятые Министерством меры позволили заметно снизить уровень криминальных проявлений в стране.
За последние пять лет сократилось общее количество преступлений, в том числе почти на четверть - тяжких и особо тяжких. Значительно меньше стало убийств - более чем на четверть, разбоев - сократились более чем на пятьдесят с лишним процентов, грабежей, краж, а также ряда других опасных деяний.
Но главным и самым объективным критерием оценки для нас является мнение граждан. По данным независимых исследовательских центров, наблюдается устойчивая тенденция роста доверия к сотрудникам полиции...»
Лелейте надежды, уверуйте в то, чего быть не может!
За последние пять лет сократилось общее количество преступлений, в том числе почти на четверть - тяжких и особо тяжких. Значительно меньше стало убийств - более чем на четверть, разбоев - сократились более чем на пятьдесят с лишним процентов, грабежей, краж, а также ряда других опасных деяний.
Но главным и самым объективным критерием оценки для нас является мнение граждан. По данным независимых исследовательских центров, наблюдается устойчивая тенденция роста доверия к сотрудникам полиции...»
Лелейте надежды, уверуйте в то, чего быть не может!
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Последние комментарии
ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
Комментарий к новости:Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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