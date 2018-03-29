Служить до гробовой доски, или Верни квартиру!

Инспекция федеральной налоговой службы по Мурманску требует освободить не менее пяти ведомственных квартир, занимаемых бывшими сотрудниками. Соответствующие исковые заявления поданы в конце декабря 2017 года по различным районным судам Мурманска.

Как сообщает sud51.com, решения судов первой инстанции минимум по трём квартирам вынесены в пользу ИФНС.

Чем интересно это дело? Самим фактом происходящего.

Не секрет, что одним из скрытых бонусов государственной службы является возможность получить субсидию на приобретение жилого помещения. Либо, что встречается много чаще, получить в пользование ведомственное жилье, провести «неотделимые улучшения» в виде ремонта, после чего оформить жилое помещение в собственность. В этом и есть один из реальных смыслов постоянных продлений периода бесплатной приватизации жилья.

Все выселяемые обращают внимание на тот факт, что руководство инспекции свои ведомственные квартиры как раз перевело в собственность.

Одна из выселяемых женщин недавно вышла на пенсию, другая является инвалидом. Третья перешла на работу из Мурманска в Колу в связи с сокращением штата и по сути, остается действующим сотрудником налоговой инспекции, только другого территориального органа.

Ещё одна выселяемая сотрудница стала жертвой реорганизации - её отдел переподчинили от городской налоговой службы другому федеральному казенному учреждению. То есть, она продолжает выполнять всю ту же работу, но только в ином подразделении ИФНС.