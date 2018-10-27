«Служу России»! 23 кадета приняли клятву

Сложно рассчитывать любой стране на лучшее будущее, на безопасное существование, если она не заботится о молодёжи, которая придёт на смену старшим поколениям. Такое поколение готовится в Североморском морском кадетском корпусе, где 26 октября приняли клятву кадета 23 новых воспитанника.

Это была уже 15-я церемония посвящения в российские морские кадеты. В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, контр-адмирал в отставке Владимир Кузнецов, начальник отдела Министерства образования и науки Мурманской области Светлана Ахметшина, заслуженный художник России Александр Феофилактов, настоятель прихода иконы Божией Матери Казанская иерей Павел, которые поздравили ребят с принятием клятвы и посвящением в кадеты. Они пожелали кадетом успехов в учебе, а по окончании кадетского корпуса поступить в военные училища, стать кадровыми офицерами.

Но, даже если ребята в будущем и не наденут погоны, учеба в кадетском корпусе поможет им стать настоящими гражданами нашей великой Родины.

Всего в Североморском морском кадетском корпусе, которым руководит Иван Шошин, учится 183 кадета. Здесь они не только овладевают школьной программой, но и осваивают навыки морской службы.

Каждый кадет после произнесенной клятвы, приклонив колено, целовал знамя кадетского корпуса и произносил слова «Служу России»! За этим действом с волнением наблюдали родители ребят.

По завершению церемонии контр-адмирал Владимир Кузнецов вручил новоиспеченным кадетам командирские часы.