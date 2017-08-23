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Мурманская область. Арктика23.08.17 19:30

Смерть настигла водителя за рулём

Сегодня улица Подгорная в Мурманске днём оказалась перекрыта на несколько часов. На ней произошло страшное  ДТП с человеческими жертвами. В узкой горловине неподалёку от пешеходного моста, ведущего от Хибинского рынка на улицу Фестивальную, столкнулись автокран и легковой автомобиль.

На дороге разбросаны  осколки стекла и пластика, валяется кусок оторванного переднего моста машины. Рядом - изуродованный до неузнаваемости автомобиль без крыши. Её пришлось срезать спасателям, чтобы освободить водителя зажатого среди груды исковерканного железа, в которую в результате аварии превратилась его легковушка. Второй участник ДТП - Геннадий Анисимов не пострадал, но до сих пор не может прийти в себя. Он вёл в гараж свой автокран и не ожидал, что через несколько минут к нему под колёса попадёт встречный «Фольксваген».

- Ехал спокойно, не спеша, а навстречу под меня влетела иномарка, - рассказывает Геннадий Анисимов, водитель автокрана. -  Водитель иномарки пожилой, или сердце у него схватило, или ещё что-то. И прямо под меня залетел. Приехала скорая, милиция. Его увезли. Живой ещё был, пока врачи кололи, а потом уже всё. Его вырезали из машины спасатели.

Авария произошла на улице Подгорной. Дорога здесь прямая и ровная -  в две полосы, машины едут плотно, разогнаться негде. Водитель автокрана успел среагировать на неожиданный манёвр встречной легковушки, но разминуться на узкой трассе не получилось. Удар был сильный: от него многотонный «КАМАЗ»  заглох и остановился, перегородив всю дорогу. «Фольксваген» пронесло вперёд ещё на несколько метров. Его водителя спасти не удалось.

-23 августа примерно в 14 часов в районе дома № 7 по улице Подгорной водитель автомобиля «Фольксваген» под управлением мужчины 54 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КАМАЗ»  под управлением мужчины 64 года рождения, - пояснила Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. - В результате столкновения водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте происшествия.

В результате ДТП улица Подгорная оказалась перекрыта. На ней тут же образовалась огромная пробка. Что заставило водителя легковушки выехать на встречку, пока не ясно. Стала тому виной мокрая дорога, неисправность автомобиля, какая-то другая причина - выяснится в ходе расследования. 

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