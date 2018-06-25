Смерть от столкновения «Порш Кайена» с лосем

22 июня в 23.40 на 144 километре автотрассы «Кола» случилось ДТП, во время которого погиб человек. Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель «Порш Кайена» ехал в сторону Мурманска, когда увидел на дороге лося. Он пытался уйти от столкновения, но это не удалось.

- В результате ДТП водитель погиб, ему даже не помог ремень безопасности. 32-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица. От госпитализации она отказалась, сообщает АН «Оперативное прикрытие». В информации уточняется, что погиб 41-летний водитель, крупный предприниматель из Санкт-Петербурга.