Смерть в Мурмашах – тюрьма убийцу не исправила

Постановлением Кольского районного суда от 4 января избрана мера пресечения в виде содержания под стражей лицу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что 3 января 2018 года в ночное время житель пгт.Мурмаши Кольского района (1978 года рождения) в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс потерпевшему (1975 года рождения) не менее 4 ударов ножом в область живота и не менее одного удара в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Следует отметить, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за совершение убийства, в отношении него судом установлен административный надзор. В связи с этим прокуратурой района в ходе проверки будет дана оценка проводимой органами внутренних дел профилактической работе, при наличии оснований будут приняты акты прокурорского реагирования.

Прокуратурой Кольского района поддержано ходатайство следователя СО по Кольскому району СУ СК РФ по данному уголовному делу об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении обвиняемого.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По уголовному делу проводится следствие, ход и результаты которого взяты прокуратурой на контроль.