Смертельное ДТП: медведя сбили на дороге

На прошлой неделе, 12 сентября, около 20 часов, в ГИБДД поступила информация о том, что на 2 км автодороги г.Полярные Зори - нп.Африканда обнаружен труп медведя.

Специалистами Полярнозоринской городской ветеринарной станции совместно с сотрудниками полиции и представителями Охотнадзора был произведён выезд на место обнаружения трупа. При осмотре было установлено, что животное погибло в результате ДТП.

13 сентября труп медведя был вывезен в крематор Мурманска.