Смесь какао с сухими дрожжами не понравилась сотруднику ИК-18

Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки, поступившей на имя одного из осуждённых, обнаружили внутри почтового отправления запрещенные вложения.

Отправитель посылки - житель Кировска - пытался передать на территорию учреждения сухие дрожжи, которые входят в перечень продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

Гранулы запрещённого вещества были смешаны с какао-порошком и расфасованы по восьми пачкам заводской упаковки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.