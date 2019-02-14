Мурманская область. Арктика14.02.19 11:25
Смесь какао с сухими дрожжами не понравилась сотруднику ИК-18
Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки, поступившей на имя одного из осуждённых, обнаружили внутри почтового отправления запрещенные вложения.
Отправитель посылки - житель Кировска - пытался передать на территорию учреждения сухие дрожжи, которые входят в перечень продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.
Гранулы запрещённого вещества были смешаны с какао-порошком и расфасованы по восьми пачкам заводской упаковки.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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