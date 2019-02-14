Смешанный авиаполк Северного флота пополнили модернизированные истребители МиГ-31

Два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после модернизации. Изменения, внесённые в авионику и радиоэлектронные системы самолётов, позволяют при прежних высоких технических данных существенно улучшить их тактические характеристики.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке лётного состава.