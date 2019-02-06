Сможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?

«Росатом» изучает возможность сделать Севморпуть (СМП) конкурентом ОАО РЖД по вывозу рыбы с Дальнего Востока и может использовать для этого атомный лихтеровоз «Севморпуть». Проект может стартовать в третьем квартале, и в Росрыболовстве говорят, что морские перевозки рыбы значительно дешевле.

По данным издания «Коммерсант», экономика маршрута еще не просчитана. Эксперты и рыбопромысловые компании указывают на необходимость регулярных рейсов по СМП с привлечением более дорогих грузов для снижения удельной стоимости перевозок рыбы.

«Росатом» и входящий в него «Атомфлот» могут запустить судоходную линию для перевозки рыбы по СМП с помощью атомного лихтеровоза «Севморпуть» уже в третьем квартале, следует из документов к заседанию морской коллегии 29 января. Дирекция СМП «Росатома» анализирует инфраструктуру портов Дальнего Востока, Мурманска и Архангельска для оценки экономической целесообразности.

Лихтеровоз «Севморпуть» работает на СМП и Дальнем Востоке с 1988 года, способен проходить льды до 1 метра. Вместимость — 1328 20-футовых контейнеров, включая 104 рефконтейнера, в планах дооснастка до 450 рефконтейнеров.

Наиболее перспективна может быть транспортировка рыбы из Петропавловска-Камчатского до Мурманска, говорится в справке «Росатома», это позволит сократить транспортные расходы по сравнению с железной дорогой. Прорабатывается и дозагрузка лихтеровоза другими грузами с Дальнего Востока, а также формирование обратной грузовой базы. В «Росатоме» лишь уточнили, что идут консультации, «точного представления о финансовой и инфраструктурной составляющей нет». Источник издания в госкорпорации говорит, что для проработки вопроса нужно «месяца полтора», надо определить потенциальных интересантов, грузовую базу, объемы вложений и т. д. и затем сделать выводы о коммерческой целесообразности проекта.

В Росрыболовстве заявили, что на площадке агентства создана рабочая группа по организации постоянной линии для транспортировки рыбной продукции по СМП, заседание должно состояться в феврале и один из вопросов — даты рейсов лихтеровоза в 2019 году. В агентстве считают, что СМП позволит увеличить объёмы, повысить качество продукции, снизить логистические издержки (судно с Камчатки в Архангельск идёт 10–12 дней) и число посредников. Ежегодно с Дальнего Востока на запад отправляется около 700 тысяч тонн рыбной продукции, по СМП - лишь 10–15 тысяч тонн (в 2018 году так делали «Доброфлот» и «Норебо»). По предварительным расчётам, если лихтеровоз будет работать пять месяцев в году, то в Центральную Россию можно перевезти 50–70 тысяч тонн рыбы, отмечают в Росрыболовстве.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что потенциал перевозки рыбы по СМП очень большой, но это должны быть регулярные линии контейнеровозов, они не могут перевозить только рыбную продукцию, ставки будут очень высоки. Нужны регулярная загруженность, долгосрочные договоренности с транспортными компаниями, привлечение атомных ледоколов, а также развитие портовой инфраструктуры, говорит топ-менеджер, должны быть серьезные инвестиции в холодильные мощности, системы учёта и обработки грузов на складе и т. д. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что проект может быть реализован только в партнерстве с международными контейнерными линиями (например, с «Maersk», которая в 2018 году отправила первый в мире контейнерный рейс по СМП) и при диверсифицированной грузовой базе с превалированием дорогих грузов, которые снижали бы удельную стоимость перевозки рыбы.

Маршрут по СМП будет конкурентом ОАО «РЖД». В Росрыболовстве отмечали, что стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы в высокий сезон по железной дороге составляла 15,5 рубля за 1 кг, а по СМП — 11 рублей за 1 кг. Глава Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев отмечает, что перспективы роста перевозок скоропорта - в существенном снижении тарифов для перевозки контейнеров по железной дороге.

В РЖД говорят, что ускоренные рыбные поезда идут до станций Московской железной дороги восемь суток, можно отправлять три поезда в сутки, а также включать рефконтейнеры в ускоренные контейнерные поезда. В 2018 году отправка рыбы с Дальнего Востока упала на 3%, до 582 тысяч тонн. Транспортная составляющая в розничной цене этой рыбы на западе РФ — около 15 рублей за 1 кг, или 7%, но это не является критическим фактором при отправке морепродуктов по железной дороге, считают в ОАО «РЖД». Основная проблема при перевозках рыбы в рефконтейнерах - порожний пробег, говорят в монополии, добавляя, что для них на ряде направлений установлена скидка в размере 20,4% без закрепления гарантированных объёмов.