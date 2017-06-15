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Мурманская область. Арктика15.06.17 08:40

СМП крайне привлекательный и очень конкурентный маршрут - Дмитрий Рогозин

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ожидает, что запуск на полную проектную мощность проекта «Ямал СПГ» даст возможность существенно увеличить грузопоток по Севморпути. Об этом он заявил на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

«Рекордный за всю историю объём грузоперевозок по Северному морскому пути, который составил в прошлом году более 7,3 млн тонн, напрямую связан с реализацией проекта «Ямал СПГ». В дальнейшем вклад проекта в наращивание объёма грузоперевозок по СМП возрастет кратно», - сказал он.

Рогозин напомнил, что в рамках проекта планируется ежегодное производство 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,1 млн тонн стабилизированного газового конденсата с преимущественной поставкой на рынке стран Азиатско-тихоокеанского региона.

При этом Рогозин заметил, что нужно правильно организовать эту работу. «Здесь нужен тоже государственный подход, подключение МИД, наших торгпредств», - сделал акцент зампред правительства, пообещав переговорить с чиновниками, возглавляющими российские части межправкомиссий.

«Если пойдёт такими темпами, а оснований пессимистично думать пока у нас нет, то действительно, это создаст из СМП крайне привлекательный и очень конкурентный маршрут, а если потом мы его наполним промышленными товарами, промышленными грузами промышленного индустриального Урала, Сибири, тогда это будет работать», - заключил вице-премьер, пишут morvesti.ru.

 

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