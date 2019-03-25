Мурманская область. Арктика25.03.19 08:15
СМП подождёт - ледокол «50 лет Победы» летом выполнит пять круизов к Северному полюсу
Атомный ледокол «50 лет Победы» откроет круизную программу к Северному полюсу в июне текущего года, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».
Всего летом текущего года состоится пять круизных рейсов. Выходы ледокола из Мурманска запланированы на 13 и 24 июня, 8, 19 и 30 июля. Операторами круизов выступят три круизных компании: «Quark», «Poseidon» и «Volento».
Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.
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Последние комментарии
Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
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Евгений
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Игорь В.
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