СМП подождёт - ледокол «50 лет Победы» летом выполнит пять круизов к Северному полюсу

Атомный ледокол «50 лет Победы» откроет круизную программу к Северному полюсу в июне текущего года, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Всего летом текущего года состоится пять круизных рейсов. Выходы ледокола из Мурманска запланированы на 13 и 24 июня, 8, 19 и 30 июля. Операторами круизов выступят три круизных компании: «Quark», «Poseidon» и «Volento».

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.