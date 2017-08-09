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Мурманская область. Арктика09.08.17 08:55

Снайперы Росгвардии из Заполярья - среди лучших на Северо-Западе

На войсковом стрельбище учебного центра Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (г Петродворец, Ленинградская область) прошёл конкурс снайперов и снайперских пар по выполнению упражнений из снайперской винтовки Драгунова среди военнослужащих соединений и воинских частей Северо-Западного округа.

Конкурс проводился с целью определения лучшего снайпера, снайперской пары и команды, а также формирования и поддержания слаженности снайперских пар.

Участники соревновались в различных упражнениях конкурса: стрельбе по грудным, ростовым мишеням, мишеням, имитирующим фигуру противника с заложником, фигур с наклеенными на них фотографиями лиц  анфас и щитам с пятью специальными мишенями с уменьшающейся зоной поражения.

В командном первенстве не было равных военнослужащим бригады оперативного назначения (пос.Лебяжье, Ленинградская область), второе место заняли снайперы из отдельного батальона по охране важных государственных объектов (г.Полярные Зори, Мурманская область), замкнули тройку призеров стрелки из морского отряда (г. Мурманск).

Бывший главнокомандующий внутренними войсками МВД СССР генерал-полковник в отставке Василий Саввин (1991г. – 1992 г.) наградил победителей медалями, грамотами и ценными подарками.

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Последние комментарии

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