Снег идёт, но отопление опять не будут запускать

Сегодня во время пресс-конференции по поводу начала работы регионального семинара-совещания территориальных органов ФАС России Северо-Западного федерального округа один замёрзший журналист поинтересовался у первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина (на фото справа), а не будут ли в регионе опять запускать отопление в связи со вчерашним похолоданием и снегопадом?

Алексей Михайлович доходчиво объяснил представителям СМИ, что теплоэнергетические и управляющие компании региона уже начали плановые ремонтные работы. Он привёл пример, что и в его доме в настоящее время не только нет отопления, но и горячей воды, так как идёт опрессовка систем.

А вот в дошкольных учреждениях муниципалитеты следят за температурным режимом, в детских садах отопление не отключено, сообщил первый заместитель губернатора.

А Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, который приехал на семинар в Мурманск, привёл простой пример: «У меня в номере гостиницы ночью было прохладно, поэтому я взял плед и укрылся им». Да и у всех дома есть тёплые вещи, так что всегда можно ими воспользоваться во время временного снижения температуры, справедливо заметил он.