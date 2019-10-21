Снег прошёл в Мурманской области, задав тему заседания регионального правительства

Готовность специализированной техники к работе по содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний период стала одной из тем сегодняшнего оперативного совещания, которое провёл губернатор региона.

Управляющие компании Мурманской области располагают 189 единицами дорожно-строительной и подъемно-транспортной специализированной техники. По результатам проверки межведомственной комиссией установлено, что имеющаяся спецтехника обслужена и готова к эксплуатации, об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Также комиссией уточнены границы уборочных территорий, определены места складирования снега, проверено комплектование материальных ресурсов и уборочного инвентаря.

«Актуальным является вопрос готовности управляющих компаний к оперативной уборке снега на дворовых территориях, требующий комплексного подхода. В первую очередь необходимо проверить наличие песка, лопат и дворников», – отметил Владимир Гноевский.

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Соснина, все подрядные организации области приступили к работе по содержанию федеральных, региональных и муниципальных дорог в зимний период. Все контракты на обслуживание заключены, техника проверена, созданы запасы противогололёдных материалов. Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» приступила к круглосуточному приему заявок.

«Готовность стопроцентная, проблемных вопросов нет», – сообщил Дмитрий Соснин.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства держать на жестком контроле все конкурсные процедуры заключения контрактов на обслуживание в 2020 году, чтобы не было перерыва в очистке улиц муниципалитетов во время новогодних праздников.

«В Интернете есть жалобы на гололедицу и на то, что дороги не везде вовремя обрабатываются антигололедными материалами. По управляющим компаниям – ещё раз в штабном режиме вместе с муниципалитетами в течение недели перепроверим готовность к уборке дворов», – отметил глава Мурманской области.