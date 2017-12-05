Снег убирается круглосуточно

Специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» работают в круглосуточном режиме. Комплексный подход к борьбе со снегом включает в себя механизированную расчистку проезжей части и тротуаров, уборку лестниц и остановок в ручном режиме. Предусмотрена также обработка противогололедными материалами.

– Ежедневно на городские улицы выходит порядка 120 единиц техники, в дни обильных снегопадов количество машин увеличивается, – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – Бригады одновременно работают во всех районах заполярной столицы.

Очень важно, чтобы личный автотранспорт мурманчан не мешал работе техники, именно поэтому дорожники своевременно информируют население о времени и местах уборки. На сайте администрации Мурманска опубликован соответствующий график.

Кроме того, горожане должны помнить о том, что расчистка и посыпка дворовых территорий, уборка и вывоз снега и мусора, ликвидация наледи и сосулек – прямая обязанность управляющих организаций. В случае неудовлетворительной работы можно отправить жалобы в управление округа, государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.