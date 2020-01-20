Снег валит, контроль не ослабевает

В управлении Первомайского административного округа состоялось заседание штаба по контролю за работой УК. Всего в округе работает 25 управляющих организаций, взявших на себя обязательства по содержанию придомовых территорий.

– Регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды по проверке работы УК во дворах. Контроль ведётся постоянно, и многие организации, обслуживающие многоквартирные дома, стали более серьёзно относится к своим обязанностям, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Владимир Буряк.

Основной задачей проверяющих в регулярных рейдах в зимний период остаётся контроль за уборкой снега.

– С начала нового года специалистами управления округа составлено 92 акта о нарушениях правил содержания придомовых территорий. Виновные лица были привлечены к административному наказанию в виде штрафов на общую сумму 131 тысяча рублей, – отметил заместитель начальника управления Первомайского административного округа Игорь Корявко.

Напомним, заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации, а также подводятся общие итоги работы управляющих организаций.