Снег валит, управляющим компаниям дремать не велит

С началом обильных снегопадов в Североморске начались проверки работы управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях, посыпки тротуаров песком и удалению наледей и сосулек с крыш. В течение трёх дней такие проверки пройдут в посёлках ЗАТО г. Североморск.

19 ноября в посёлках Сафоново и Малое Сафоново, 20 ноября в посёлке Североморск-3, а 18 ноября первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев проверили работу управляющей компании в посёлке Щукозеро.

В целом, у проверяющих создалось благоприятное впечатление от работы управляющей компании. Тротуары вычищены, посыпаны песком, но вот на крыше дома, в котором расположен детский садик, образовались небольшие сосульки.

На улице Озерная было обращено внимание на брошенный автомобиль. В ГИБДД будет сделан запрос на предмет выявления хозяина автомобиля и принятия решения по его утилизации.

К Евгению Алексееву обращались жильцы дома по улице Агеева, которые жаловались на низкую температуру в квартирах и подъездах. Перед началом отопительного сезоны были заменены трубы, в итоге: в квартирах и подъездах стало тепло. Отмеченные недостатки были зафиксированы на фото и видеокамеру, по ним будет составлен протокол, направленный в административную комиссию для принятия решения.