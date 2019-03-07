Снег, ветер и мороз задают погоду в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, а днём юг нашего региона окажется под влиянием циклона, смещающегося с Северного моря на Ботнический залив. Ночью ожидается морозная погода, днём, с приближением атмосферного фронта, пройдёт снег различной интенсивности, на юге области усилится ветер, температура воздуха повысится.

9-10 марта циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°.

Завтра, 8 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге области умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, в центральных районах -27-32°, днём -6-11°, на севере области до -16°. Гололедица.