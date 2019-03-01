Снег во дворах, руководители управляющих компаний – в зале заседаний

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел совещание с представителями управляющих организаций по вопросу уборки придомовых территорий. Во встрече также приняли участие представители окружных прокуратур и следственного комитета.

Городские власти ведут постоянный контроль за работой управляющих организаций. Административные комиссии регулярно проводят рейды по обследованию дворовых территорий.

В январе и феврале 2019 года специалистами администраций округов города Мурманска проведено более 1000 проверок, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения, допущенные управляющими организациями. Самые распространенные — неочищенные от снега дворовые проезды, лестницы, козырьки подъездов, наледь на крышах домов.

– Мурманчане – очень ответственные люди: уровень собираемости платежей в столице Заполярья по статье «содержание и ремонт общедомового имущества» составляет 95–98%. Поэтому, безусловно, возникает вопрос, как используются эти средства, – рассказал Андрей Сысоев. – Тот уровень, который должны обеспечивать управляющие компании согласно договорам управления, которые являются основными документами, формирующими отношения между собственниками и управляющими компаниями, на сегодняшний день не соответствует никаким требованиям. Здесь речь идет не только о чистоте и комфорте, но и, в первую очередь, о безопасности.

Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо обязано оплатить штраф из личных средств, а не из денег, собранных с жильцов.

– Собственникам можно посоветовать ознакомиться с приложением к договору с управляющей организацией, где перечислены не только все работы, но и сроки выполнения, а также стоимость услуг, – отметил Андрей Сысоев.

Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, жильцы могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.