Снегопад срывает работу аэропорта Мурманск

Сегодня снежный заряд, накрывший Мурманск с самого утра, внёс значительные коррективы в движение и автотранспорта на дорогах областного центра, и в аэропорту, где в настоящее время задерживается вылет пяти рейсов на Москву и Санкт-Петербург. Есть задержка и прилёта некоторых бортов.

Администрация аэропорта Мурманск сообщает, что в связи с метеоусловиями аэропорта аэродром закрыт с 11 часов до 19 часов (мск) на приём/выпуск воздушных судов в связи с подготовкой аэродрома.

Более подробную информацию по прибытию и отправлению задержанных рейсов можно узнать в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта по телефону (8152) 638-015.

А в это время ФГБУ «Мурманское УГМС» даёт прогноз погоды на 11 марта: ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -10-15°, днём -3-8°. Гололедица.