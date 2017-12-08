Снеговик-лыжник может стать зимним талисманом Мурманска

Откликнувшись на призыв администрации Мурманска к представителям бизнеса постараться максимально украсить свои предприятия к Новому году и Рождеству, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» уже несколько недель назад создал предновогоднее настроение для гостей города и для мурманчан.

А сегодня у отеля появился собственный зимний талисман. На летней, но сейчас заснеженной, террасе отеля рядом с новогодней ёлкой и Дедом Морозом занял свое почётное место веселый и румяный снеговик-лыжник. Всем своим видом он призывает вести здоровый образ жизни и заниматься зимними видами спорта.

А туристы со всего мира, кроме фотографий северного сияния, будут увозить с собой на память ещё и забавные фото из снежного арктического Мурманска.