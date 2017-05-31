Мурманская область. Арктика31.05.17 18:03
Снежком встречает Мурманск лето
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Балтийского моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый северный ветер, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки в виде мокрого снега. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°.
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