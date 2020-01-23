Снежная зима – беда для нерадивых УК

Сегодня на территории Октябрьского округа города Мурманска прошла очередная проверка качества работы управляющих организаций. Они должны регулярно, согласно графику работ, поддерживать в чистоте придомовую территорию. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все. Некоторые чистку дворов проводят нерегулярно, что затрудняет проезд автотранспорта. Это особенно актуально в период снегопадов.

– Сегодня мы видим плохо почищенный двор, колейность, наледь и снежные шапки на крышах жилых домов. Такой подход к выполнению обязанностей, разумеется, не устраивает ни нас, ни жильцов, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов.

Регулярные проверки дают положительные результаты – жилищники начинают более ответственно относиться к своим обязанностям.

– Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, мурманчане могут обратиться в управления округов, в государственную жилищную инспекцию. Также можно изменить вид управления домом – организовать товарищество собственников жилья, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба.

С начала 2020 года обследовано 903 адреса. Кроме того, два раза в неделю проводятся оперативные совещания с УК. Всего проведено 19 таких совещаний.