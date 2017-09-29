Снежногорцы посетили выставку-вернисаж «Мелодия орнамента»

Для ребят из полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения в отделе «Преодоление» городской библиотеки «Центр-Книга» г.Снежногорск была организована выставка-вернисаж «Мелодия орнамента».

На экспозиции были представлены книги о декоративно-прикладном искусстве, а также работы особых читателей отдела - людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. На выставке представлены салфетки с орнаментом, изделия из глины, соломки, резьба по дереву. Фактура представленных вещей разнообразна, поэтому ребятам было интересно сравнивать вязаные салфетки из ткани, с салфетками, сотканными из полиэтиленовых пакетов, ощущать шероховатость глины в статуэтках, гладкость крымского можжевельника в деревянной кухонной подставке.