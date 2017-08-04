Снежногорск отключат на ночь

Колэнерго информирует о плановом отключении электроэнергии в Снежногорске. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях электропередачи.

С 23 часов 7 августа до 5 часов утра 8 августа в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередачи 35 кВ филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» будет временно приостановлено электроснабжение города Снежногорска.

Ремонтные мероприятия направлены на повышение надёжности электроснабжения потребителей и согласованы с администрацией населенного пункта.