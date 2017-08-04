Мурманская область. Арктика04.08.17 07:20
Снежногорск отключат на ночь
Колэнерго информирует о плановом отключении электроэнергии в Снежногорске. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях электропередачи.
С 23 часов 7 августа до 5 часов утра 8 августа в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередачи 35 кВ филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» будет временно приостановлено электроснабжение города Снежногорска.
Ремонтные мероприятия направлены на повышение надёжности электроснабжения потребителей и согласованы с администрацией населенного пункта.
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Последние комментарии
Александр
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