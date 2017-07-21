Снежногорские библиотекари провели для подростков экологический урок

В Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска для подростков трудовой бригады прошел экологический урок «Пасвик: под защитой двух стран», посвященный 25-летию со дня создания Международного природного заповедника «Пасвик» и Году экологии в России.

Ребята внимательно прослушали лекцию об истории создания «Пасвика», познакомились с разнообразием животного и растительного мира и продемонстрировали хорошие знания, отвечая на вопросы викторины «Заповедные места Мурманской области». Всеобщее оживление вызвали загадки о природе и прекрасные стихи о Севере. Ребятам познакомились с книгами о заповедниках, о растительном и животном мире Кольского Заполярья.

В завершение встречи девчонки и мальчишки получили в подарок буклеты «Остров Варлама – природно–исторический музей под открытым небом». Это место называют «жемчужиной «Пасвика».