Снежногорские школьники совершили экскурсию по отделу Городской библиотеки «Центр-Книга»

В снежногорской Городской библиотеке «Центр-Книга» состоялась экскурсия по отделу «Преодоление» для учащихся основной общеобразовательной школы № 269. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам, для какой категории читателей создан отдел, показали, как незрячий человек может работать на компьютере, снабженном говорящей программой «Джос».

Школьники познакомились с рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, ощутив пальцами выпуклые «буквы», выполненные по этой системе. Людям, потерявшим зрение, особенно в преклонном возрасте, трудно освоить азбуку Брайля, поэтому решением подобной проблемы стала «говорящая» книга. С помощью тифлофлэшплеера незрячие читатели могут прослушать несколько книг, записанных на флэшкарту. Ребята были удивлены, узнав, какое количество электронных книг прослушивают незрячие читатели.