В минувшие выходные в Мурманске состоялся очередной турнир по юкигассен – «Арктический кубок 2018». 24 команды из Мурманска и Архангельска в упорной борьбе определяли чемпиона. Победителями стали спортсмены коллектива «Скала», именно они в составе сборной Мурманска будут представлять заполярную столицу на международном турнире в норвежском Варде. Соревнования запланированы на начало марта.

Сегодня с участниками и организаторами игр встретился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. В уютной атмосфере «Дома молодёжи» ребята рассказали главе администрации о своих успехах, а также поделились планами на будущее.

– В движение юкигассен в Мурманске вовлечены более трехсот молодых людей, это по настоящему наш, северный вид спорта, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уровень проведения соревнований соответствует всем международным стандартам.

По предложению Андрея Сысоева «снежные бои» могут войти в программу очередного международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим». Это позволит существенно расширить географию участвующих спортсменов.

Неожиданным подарком от администрации Мурманска для организаторов мурманских соревнований стала поездка в Японию, на родину игр. В этом году движение юкигассен отмечает 30-летний юбилей. Мурманчане поделятся опытом с родоначальниками игр, а также пригласят японские команды на следующий турнир в столицу Заполярья.