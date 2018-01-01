Снежные склоны нас манят в дорогу

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе горнолыжных комплексов в праздничные дни.

Горнолыжный комплекс «Nord Star» (г.Мурманск): 1 января – с 12.00 до 21.00, 2-10 января – с 11.00 до 21.00. Цены: 1 подъём от 30 до 60 рублей, весь день – от 500 до 1100 рублей.

Горнолыжный комплекс «Огни Мурманска» (г.Мурманск): 1 января – выходной. 2-8 января – с 10.00 до 20.00. Цены: 11 подъёмов – 500 рублей, весь день – от 400 до 1000 рублей.

База отдыха «Южный склон» (г.Мурманск): со вторника по пятницу – с 13.00 до 21.00; выходные (праздники) – с 12.00 до 21.00. Цены: 1 подъём – от 35 до 45 рублей, весь день – от 500 до 1000 рублей.

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр ( 25 км )» (г.Кировск): 1 января – подъёмники работают - с 13.00 до 20.00; 2-8 января – подъёмники работают с - 10.00 до 20.00. Цены: 1 подъем – от 40 до 200 рублей, весь день – 1200 рублей.

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (г.Кировск): 1 января – с 12.00 до 18.00; 2-8 января – с 10.00 до 19.00. Цены: разовый экскурсионный подъем – 300 рублей, весь день – от 100 до 1400 рублей.

Горнолыжный комплекс «Snowpark Town Hill» (г.Кировск): чт.-пт. – с 18.00 до 21.30; сб.-вс. – с 12.00 до 21.30. Цены: 1 подъём – 20 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Воробьиная» (г.Апатиты): 3, 5, 4, 6 и 7 января – с 12.00 до 16.00; 1, 2 и 8 января – выходной. Цены: 1 подъем – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Салма» (г.Полярные Зори): вт.-пт. – с 9.15 до 18.00; сб.-вс. – с 9.15 до 17.00. Цены: 1 подъём – 80 рублей, весь день – от 330 до 750 рублей.

Горнолыжная база «Лопарьстан» (г.Мончегорск): вт.-пт. – с 15.00 до 21.00; сб.-вс. – с 10.00 до 20.00. Цены:1 подъем от 40 до 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Варс» (г.Ковдор): 2-8 января – с 12.00 до 20.00; ср.-пт. – с 16.00 до 20.00; сб.-вс. – с 11.00 до 20.00. Цены: 1 подъём – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» (г.Кандалакша): 1 января – выходной; пн. – вс. – с 10.00 до 18.00. Цены: 1 подъём – 80 рублей, весь день от 1300 до 1400

Возможны изменения в режиме работы горнолыжных комплексов. Актуальную информацию можно уточнить непосредственно на объектах.