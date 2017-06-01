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Мурманская область. Арктика01.06.17 12:43

Снежные заряды 1 июня напомнили северянам, что они живут в Арктической зоне

По данным Мурманского Управления гидрометеорологической службы, 1 июня 2017 года ожидается: облачная погода; сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный в порывах 15-17 м/с; днём в порывах 20-25 м/с. Температура воздуха 0 +2°С в течении суток.

Как сообщают синоптики, в регионе ожидается ухудшение состояние дорог. Это уже подтверждают северяне, которые пытали проехать в Териберку.  В социальных сетях северяне сообщают, что  автодорога в село Териберка и Туманный заметена.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 2 июня.

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