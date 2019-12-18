Снежные завалы на дорогах выявили отсутствие чётких границ в зонах ответственности нескольких управляющих компаний

Сегодняшний день глава администрации города Мурманска Евгений Никора начал с проверки двора на улице Гвардейской, 19. Во внеплановой проверке также приняли участие представители управления Октябрьского округа, руководители управляющей компании и депутаты Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба и Антон Набатов.

Накануне из-за неубранного снега здесь не смог проехать автомобиль скорой помощи.

– Конкретно этот адрес попадается мне на глаза уже третий раз за последние три недели, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Люди уже давно жалуются, и вот вчера застрял автомобиль экстренных служб – это вопиющий случай, с которым необходимо срочно разобраться.

Стоит отметить, что все обращения от жителей областного центра доводятся до сведения управляющих организаций, которые обязаны в максимально короткие сроки решить возникшие проблемы, в случае отсутствия реакции предусмотрены серьезные штрафы и наказания, вплоть до лишения лицензии.

Ещё одна проблема, из-за которой возникают сложности в работе управляющих организаций, – отсутствие на некоторых участках чётких границ придомовых территорий. К примеру, проезжая часть может находиться на стыке ответственности нескольких УК. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.