Снежок лёгкий, но тяжёлая работа по его уборке

Минувшей ночью в Мурманске начался снегопад, который с перерывами продолжается до сих пор. Сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» в усиленном режиме борются со стихией. К слову, на утро 3 декабря высота снежного покрова на мурманской метеостанции составляла 29 см.

– Техника чётко распределяется по участкам, чтобы максимально быстро очищать проезжую часть и тротуары, – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – К сожалению, в некоторых местах сильно затрудняет уборку оставленный в неположенном месте транспорт.

Кстати, согласно национальному стандарту после окончания снегопада у дорожных служб в зависимости от степени выпадения осадков есть от 4 до 8 часов на расчистку дорог.

В общей сложности на улицах города трудятся более 200 человек. Работает свыше 150 единиц снегоуборочной техники. С начала зимнего сезона вывезено более 86 тысяч кубометров снега, а также использовано более 4 тысяч кубометров пескосоляной смеси.

– Очень важно, что работа на дорогах областного центра ведется не только во время экстремальных осадков, она отлажена и затрагивает все округа Мурманска, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – В отличие от дворовых территорий, которые находятся в зоне ответственности управляющих организаций, городские магистрали находятся в хорошем состоянии.