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Мурманская область. Арктика26.02.19 10:27

Снижающиеся цены на «чёрное золото» тянуть за собой и рубль

Стоимость нефти сегодня утром сохраняет негативную динамику, начатую в понедельник после комментария президента США Дональда Трампа относительно цен на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

Во вторник негативная динамика цен на нефть сохраняется после того, как днём ранее стоимость «чёрного золота» опускалась более чем на 3% и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Это произошло после того, как американский президент в очередной раз написал в своём микроблоге в «Twitter», что цены на нефть становятся «слишком высокими», и призвал ОПЕК «расслабиться».

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Как пишет агентство «Рейтер», аналитики отметили, что своими заявлениями Трамп пытается добиться снижения цен на нефть, но как раз санкции США против таких экспортеров сырья как Иран и Венесуэла способствовали недавнему росту стоимости «чёрного золота». «США прекрасно понимают, что их санкции в отношении Ирана и Венесуэлы также поддерживают цены на нефть, и они не в состоянии отказаться от своей позиции», — сказал агентству аналитик «Oanda» Эдвард Мойя.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,6333 рубля. По отношению к последней сделке 25 февраля доллар вырос на 14,33 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 37,51 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился почти на 8 копеек и составил 74,4891 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 40,15 копейки.

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