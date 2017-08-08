Снижаются показатели погрузки на Октябрьской железной дороге

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской магистрали за 7 месяцев текущего года составила 57,4 млн тонн, что на 3% ниже показателей аналогичного периода 2016 года.

С января по июль 2017 года на ОЖД погружено: руды железной – 14,3 млн тонн (+3,7%); строительных грузов – 14,3 млн тонн (-18,3%); промышленных грузов – 1,4 млн тонн (-2,6%); лесных грузов – 3 млн тонн (-8%); нефти и нефтепродуктов – 7 млн тонн (-3,8%); удобрений – 10,3 млн тонн (+9,3%); химикатов – 763,4 тыс. тонн (+51,5%).

Тарифный грузооборот за 7 месяцев этого года составил 94,6 млрд тонно-км (+0,1% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 28,3 млрд тонно-км (-0,4%).