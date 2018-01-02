Снижение цен на апатитовый концентрат сказалось на снижении показателя отгрузки товаров собственного производства

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2017 года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 99,6 млрд рублей (87,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (порядка 30%).

Индекс производства составил 109,4% к январю-ноябрю 2016 года (в среднем по России – 102,2%).

Вследствие реализации инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей, увеличился выпуск апатитового концентрата (108,3%). Выше прошлогоднего уровня произведено нефелинового (108,5%) и лопаритового (102,4%) концентратов, щебня (122,6%).

Выпуск железорудного концентрата по итогам 11 месяцев 2017 года снизился на 1,4%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа.