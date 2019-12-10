Снижение цен на «чёрное золото» тянет рубль за собой

Стоимость нефти снижается второй день подряд: опасения за мировую экономику и спрос на сырьё нивелировали оптимизм, связанный с новым сокращением добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Снижению цен на нефть с начала текущей недели способствует слабая статистика из Китая. Неожиданное снижение экспорта страны в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности, с учетом того, что Китай является второй по величине мировой экономикой и одним из крупнейших потребителей сырья.

Распродажи на рынке «чёрного золота» сменили оптимизм конца прошлой недели. Тогда нефтяной рынок поддержало решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

«Эйфория по поводу сокращения добычи ОПЕК+ была недолгой, и неожиданное снижение экспорта Китая подчеркнуло влияние торгового конфликта на экономику», — приводит агентство «Рейтер» комментарий аналитиков банка «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,6002 рубля. По отношению к последней сделке 9 декабря доллар подрос на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке почти на 3 копейки и составил 70,3794 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар снизился. Снижение составило 12,53 копейки.