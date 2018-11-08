Снижение не пройдёт - на АЗС Мурманской области жёстко держат «ценовую оборону»

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 29 октября по 4 ноября текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,11 руб. - увеличение на 14 коп.; АИ-95 - в среднем 46,19 руб. - увеличение на 4 коп.; Дт/зим - в среднем 49,52 руб. - увеличение на 44 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 46,20 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 49,05 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,49 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,05 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 49,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,30 руб. - увеличение на 2 руб. 00 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,89 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 50,99 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 56300 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60800 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 60600 руб/т (увеличение на 1700 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 54615 руб/т (снижение на 2585 руб/т); АИ-95 - 58777 руб/т (снижение на 2023 руб/т); Дт/зим -58200 руб/т (снижение на 2200 руб/т).