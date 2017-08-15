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Мурманская область. Арктика15.08.17 09:39

Снижение продажи водки опровергает выводы НИУ ВШЭ?

За первые шесть месяцев текущего года продажи алкоголя в России упали, сообщает Росалкогольрегулирование (РАР). Продажи шампанского за этот период упали на 40%, а водки - на 20%.

«Граждане стали экономить на алкогольной продукции - речь идёт о винах, шампанском и водке. Падение продаж зафиксировали крупнейшие торговые сети в России, такие как «Ашан»  и «MetroСС», - пишет газета «Известия».

Больше экономить стали на импортном алкоголе. Эксперты рынка связывают это с высокими ценами и повысившимися акцизами. «Потребители до сих пор продолжают употреблять крепкие алкогольные напитки и не переходят на легкие, как это обычно случается в непростые времена. К тому же на спросе сказывается конкуренция с винными напитками, которые почти в два раза ниже по цене, чем шампанское», - пояснил неназванный источник из Ассоциации производителей игристых вин.

Как рассказала директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова, россияне стали в среднем покупать на треть меньше алкогольной продукции. По ее словам, покупатели переориентировали свои взгляды на более дешевый сегмент как игристых вин, так и другого вида спиртного. Другой подход: брать либо проверенные дорогие бренды вин, так как покупать дорогие неизвестные бренды - большой риск. Или уже покупать крепкий алкоголь.

В «Metro Cash & Carry» зафиксировали снижение покупательского интереса к водке и игристым винам.

А в это время число жителей России, которые считают хорошим своё материальное положение, достигло максимума за пять лет, по данным исследования НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Согласно результатам исследования, в мае текущего года 17% опрошенных считают себя обеспеченными. Это на 5% выше, чем год назад. Число считающих себя бедными россиян незначительно сократилось - на 1 процентный пункт по отношению к данным декабря 2016 года - и составило 20% респондентов.

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